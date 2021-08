Murió el "paciente cero" de la variante Delta en Córdoba

El hombre de 62 años identificado como el "paciente cero" de la variante Delta en Córdoba falleció este domingo debido al cuadro de neumonía bilateral que padecía y por el cual permanecía internado. El paciente, de nacionalidad peruana, estaba internado desde principios de mes en el Hospital Rawson de Córdoba luego de que ingresara al país proveniente de Lima donde se contagió de coronavirus.

El caso tuvo fuerte resonancia a nivel nacional por ser considerado el "paciente cero" que llevó la variante Delta a la provincia de Córdoba y que no realizó el aislamiento obligatorio. Es así que terminó contagiando a decenas de personas con la variante Delta, razón por la cual estaba imputado por violar los artículos 202 y 205 del Código Penal.

Desde el Hospital Rawson consignaron que el hombre, quien no estaba vacunado contra el covid, padecía una neumonía bilateral a causa del coronavirus y falleció cerca de las 2 de la madrugada por una arritmia cardíaca de la que no se pudo recuperar. El director del nosocomio, Miguel Díaz, precisó que el paciente no pasó las maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Los contagios

El "paciente cero" había llegado a Córdoba el 29 de julio pasado proveniente de Perú. Decidió no hacer el aislamiento correspondiente y, en cambio, concurrió a un restaurante con su familia y paseó por distintos centros de compra.

Poco después se supo que padecía coronavirus y que se trataba del primer caso de Córdoba con la cepa Delta. Con su fallecimiento, se trata del primer muerto por esa variante en el país.