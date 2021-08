El caso cero de Córdoba que "no se vacunó, no cumplió y contagió a la familia"

El hombre de nacionalidad boliviana conocido como el 'caso cero' por introducir la variante Delta de coronavirus a Córdoba y generar un brote de contagios falleció ayer en el Hospital Rawson, donde se encontraba internado desde hace tres semanas.

El deceso se dio por su avanzada complicación en la salud, ya que sufría "insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave", y no estaba vacunado contra el coronavirus.

Al respecto, el infectólogo y asesor presidencial Hugo Pizzi, afirmó que "es una situación desagradable, pero este señor hizo todo lo que no se debe hacer. No se vacunó, firmó una declaración jurada de que se iba a aislar y no cumplió, contaminó a toda la familia".

Y agregó: "Cuando lo pusieron en prisión en un hotel, junto a otros 5 tramposos, se puso mal y finalmente murió. Digo tramposos porque firmaron una declaración jurada y no adhirieron a lo que decía. A dos, la autoridad sanitaria les avisó que estaban enfermos, pero no escucharon y atendieron sus negocios durante todo el día".

El caso cero o caso índice en la provincia fue notificado el 29 de julio y se trata de un viajero de 62 años de origen boliviano, residente en la ciudad de Córdoba, que arribó proveniente de Lima (Perú).

La Unidad Fiscal de Emergencia (UFES), que investiga la causa , imputó al viajero y a otras cuatro personas que, a sabiendas de que el hombre portaba el virus, compartieron encuentros.

Variante Delta: la gravedad y la contagiosidad

El asesor presidencial aseguró que la cepa delta es mucho más contagiosa y ejemplificó: "si yo ahora ingreso al estudio, llego enfermo, y los contamino en 35 segundos. Sin elevar el tono de voz, abrir la boca para emitir la voz ya es suficiente para contagiar el virus".

"El periodo de incubación dura aproximadamente tres días y medio", confirmó el especialista.

