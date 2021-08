El desafío de la campaña de Scarpin: "Lo que hicimos en Avellaneda queremos llevarlo a la provincia"

La campaña electoral ya está en marcha y avanza con toda. Los debates no sólo se dan entre las distintas fuerzas políticas, sino también al interior, por la cantidad de internas que tiene cada frente. Al respecto, el actual intendente de Avellaneda y precandidato a senador por Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpín, afirmó estar entusiasmado "por el desafío, contentos por la recepción del cariño y la gente. Eso hace que tomemos más fuerza con el transcurrir con los días. Asumo esto con mucha responsabilidad".

Para el entrevistado es una tarea nueva recorrer toda la provincia y conocer las distintas regiones, aunque aseguró que conoce "los problemas y las oportunidades de la provincia". La clave está en recorrer y hablar con la gente y las instituciones, "ahí uno siempre encuentra detalles. Yo por supuesto que estoy más abocado a la campaña del centro norte, que tiene especie de micro regiones que es lo lindo", apuntó.

La ruta 1 con San Javier, Romang, las arroceras, el turismo, el departamento 9 de Julio con los problemas de ruta y ganaderos, "cada uno de los lugarcitos tiene sus particularidades. Y lo que hemos hecho en Avellaneda uno lo quiere trasladar a toda la provincia".

Respecto a su compañera de fórmula, la periodista Carolina Losada, Scarpin sólo tuvo elogios. "Para mi lo mejor de ella es la fuerza, tiene mucha fuerza y un coraje impresionante, que es lo que hace falta. También tiene gran capacidad de aprendizaje, de estudiar los temas, de escuchar a la gente. Ella que viene desde el periodismo, lo ha visto desde siempre en la profesión y lo tiene incorporado como una cuestión muy natural". remarcó.

Por último, no escapó al debate y aseguró no tener problemas de discutir públicamente con quienes integran la interna de Juntos por el Cambio. "No tenemos nada que ocultar, somos personas de diálogo".

