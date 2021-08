Raúl Rizzo propuso "una revolución armada"

Invitado al programa debut de Tomas Méndez en Crónica HD, el actor Raúl Rizzo se refirió al presente político y social que atraviesa el país.

Entre sus declaraciones, le sugirió al gobierno de Alberto Fernández hacer una "revolución armada" para terminar con "los medios concentrados de la economía", la oposición, el capitalismo y la pobreza.

Para el actor de cine, televisión y teatro, de 73 años de edad, “hay que hacer un análisis riguroso” antes de referirse a la gestión Alberto Fernández porque “le cayó una pandemia enorme que hacía 100 años no ocurría en el planeta", dijo en emisión debut de Duro de Callar en Crónica HD.

Leer también: Raúl Rizzo: con coronavirus y en terapia intensiva

Al hablar de la desigualdad y la pobreza en Argentina, Rizzo admitió que el país "es uno de los más desiguales del mundo", pero dijo hay que "entender por qué" y establecer dónde está el poder.

“Lo primero que hay que establecer es dónde está el poder, que no está en el Gobierno, que es un mero gestionador. El poder está en los medios concentrados de comunicaci.... económicos que, entre otras cosas, tienen medios de comunicación con los que le hacen un lavaje de cerebro a la gente, usan el lawfare y todo lo que tienen a mano”, lanzó.

"Pasa porque la pobreza es estructural al capitalismo. El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tendría que hacer“, reiteró Raúl Rizzo.

Leer también: Se separaron Benjamín Vicuña y China Suárez

Según el polémico actor, “el poder, tanto militar como mediático y económico lo tienen otros”, e incluso “esos políticos de la oposición son meros porteros de lujo, como los de los edificios que, muy bien vestidos, te preguntan ‘¿a dónde va?’, con esos aires de autoridad, pero responden a un discurso que están más arriba que ellos”.

Fuente: Exitoina