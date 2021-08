China aseguró que ya controló la cepa Delta del coronavirus

Las autoridades sanitarias chinas informaron hoy que el país no registra nuevos casos de Covid-19 transmitidos localmente por primera vez desde julio.

Además, aseguraron tener controlada la variante Delta, que desató un rebrote de la enfermedad el mes pasado.

China ha eliminado las infecciones de propagación interna aproximadamente un mes después de desatado un rebrote a mediados de julio, impulsado por la variante Delta originaria de India, y que surgió inicialmente en el aeropuerto de Nakín, en el este chino, a unos 300 kilómetros de Shanghai.

Así lo informó la Comisión Nacional de Salud, según la cual se detectaron 21 importados, cinco de ellos en Guangdong, cuatro en Shanghai, tres en Tianjin y en Yunnan, dos en Pekín y uno cada uno en las provincias de Shanxi, Zhejiang, Henan. y Sichuan.

El resurgimiento más severo de la pandemia en China en meses, impulsado por la variante Delta altamente contagiosa, se ha controlado con pruebas masivas y bloqueos de actividades específicas, dijeron las autoridades.

El último brote, que comenzó a mediados de julio cuando los limpiadores del Aeropuerto Internacional de Nankín dieron positivo, fue el más grave desde que Covid-19 surgió por primera vez en la ciudad central de Wuhan a fines de 2019, según la evaluación de los expertos locales.

Luego, la variante Delta se propagó rápidamente, infectando a más de mil personas en decenas de ciudades y en una veintena de provincias.

Según informes de los medios de prensa locales, entre ellos la agencia de noticia Xinhua, las vacunas chinas son casi un 60 por ciento efectivas contra la variante Delta, y los anticuerpos aumentan con una dosis de refuerzo.

Hasta el momento, se han administrado cerca de 1.940 millones de dosis, aunque el porcentaje de personas vacunadas no está claro. Aunque no es obligatoria, la campaña de vacunación se basa en presiones indirectas: por ejemplo, en Pekín se ha prohibido ingresar a restaurantes y otros lugares públicos durante unos días si no se tienen un ciclo completo y efectivo de inmunización.

