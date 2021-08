Salones de fiesta piden que se puedan realizar "bailes en burbujas"

Titulares de salones de fiesta en la ciudad de Rosario solicitaron al Municipio local y al Gobierno provincial que se puedan realizar "bailes en burbujas" en los eventos que organice el sector.

"Tras muchas tratativas y mucho trabajar en forma readecuada hacia otro rubro, es la primera vez que podemos presentar un protocolo relacionado con lo nuestro", contaron desde la Cámara de Eventos y Afines de Santa Fe.

Leer también: Descubrieron a más de 200 personas en tres fiestas clandestinas

Y agregaron sobre la iniciativa que “en primera instancia, no habrá pista de baile, sino que ese espacio será ocupado por mesas. No pedimos otra cosa que no sea que la gente se pare en donde está y pueda moverse un poco. Hoy, la gente almuerza o cena y se va, no tiene otra instancia de diversión”.

Respecto a los controles correspondientes para que no se desvirtúen las burbujas, afirmaron que "manteniendo el distanciamiento, que se logra con el aforo reducido, no hay espacio para que la gente de aglutine. Y después de 17 meses sin trabajar, pondremos todo nuestro esfuerzo para que esto se cumpla".