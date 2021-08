Mario Montenegro: "Me involucro por una cuestión ideológica, no somos todos lo mismo"

Hace poco menos de un mes, se realizó la presentación de la lista Renovar Santo Tomé del Frente Progresista Cívico y Social. Mario Montenegro, el médico que encabeza la nómina de precandidatos a concejales, aseguró que se involucra en el proceso electoral por una "cuestión ideológica" y porque no son "todos lo mismo".

"Soy un militante del radicalismo y de la salud pública. Mi formación va marcando un perfil, estuve en la gestión de Fabián Palo Oliver y de Daniela Qûesta, y también formé parte del último Gobierno del Frente Progresista, cómo director provincial de Salud", detalló el especialista en medicina general.

Además, en diálogo con Cadena OH!, reconoció que "en esta realidad que vivimos es fundamental involucrarse, el momento requiere funcionarios con capacidades. Yo me involucro por una cuestión ideológica, no somos todos lo mismo".

En otro tramo de la entrevista, Montenegro insistió en que "la salud y la educación deben ser fundamental, y además tenemos una agenda ambiental muy importante. Hay un plan estratégico para llevar a cabo distintas obras importantes", y manifestó: "Cuando estuve en la ciudad, acompañando a los vecinos en distintas situaciones, reforzamos el sistema de salud con un nuevo centro en Adelina Centro. Hemos ampliado y mejorado la infraestructura y equipación en el SAMCO, pero sin dudas que hay que seguir fortaleciendo el sistema porque las demandas de la gente son infinitas".

"Es una deuda que tiene el Gobierno nacional la construcción del puente entre ambas ciudades"

"Los santotomesinos tenemos una gran dificultad que es el puente (carretero), y los hospitales de alta complejidad están en la ciudad de Santa Fe. Es una deuda que tiene el Gobierno nacional la construcción del puente entre ambas ciudades. Que hoy lo ofrezcan como promesa de campaña es una falta de respeto", culminó el precandidato a concejal por Santo Tomé.

