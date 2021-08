Murió Charlie Watts: los Rolling Stones despiden a su histórico baterista

El histórico baterista de los Rolling Stones Charlie Watts murió hoy. Tenia 80 años y era uno de los miembros fundadores de la banda.

La banda ha compartido la triste noticia a través de sus redes oficiales con el siguiente comunicado: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy rodeado de su familia.

Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación.

Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil ".

Recientemente se había confirmado que Charlie Watts no participaría de la gira por Estados Unidos de la banda a causa de problemas de salud. Durante el anunció se dijo que el baterista tendría que tomarse un descanso para recuperarse de una reciente “procedimiento médico”.

Fuente: Ambito