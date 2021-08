A 90 años de su nacimiento, el recuerdo imborrable del gran artista Juan Arancio

Este 24 de agosto, el gran artista santafesino Juan Arancio, hubiese cumplido 90 años. Falleció en el 2019, y el cariño que generó su despedida lo terminó de consagrar como uno de los artistas más reconocidos de la ciudad, la provincia y el país. Representó como pocos el litoral más profundo, la isla y la vida en la región. Pero también trabajó para Walt Disney, para las revistas El Tony e Intervalos, y para los diarios Clarín y El Litoral.

Leer también: Recordando a Jorge Luis Borges, se celebra el Día del Lector

Andrea Arancio, su hija, sentenció en dialogó con Hugo Isaak al aire por Cadena OH! "Fue lo más grande que hubo, por eso se extraña tanto". Contó hermosos recuerdos de ella y toda su familia, con la que estaba celebrando un almuerzo simbólico en homenaje a su padre. El dibujante falleció afectado por la enfermedad de Parkinson en 2019.

"Se lo extraña, pero con paz. Es tanto lo que compartimos, tanto el tiempo, algo hasta anormal", recordó quien hasta los 42 años vivió en una casa pegada a la de él.

Andrea comentó que toda la vida pintó en el comedor de su casa y que todo el tiempo invitaba a la familia para que vean lo que estaba creando. La familia lo admiraba completamente, hasta competían por los puestos en el club de fans. "Una no sale del asombro de lo prolífico que hizo papá. Me gustan sus óleos, cómo dibujaba los animales. Le decíamos: no te podes superar, pero sí lo hacía".

Era demasiado humilde. La gente denostaba el costumbrismo, le criticaban que hacía siempre lo mismo. "Si la gente supiese todo lo que ha hecho, ha dibujado de cowboy, de época, mujeres, mucha diversidad en su arte. Eso tal vez no es tan conocido, porque eran para revistas del exterior, entonces la gente tal vez no ha tenido acceso a eso".

Pero el amor por Juan Arancio es compartido no sólo por la familia. Danilo Doyharzabal, amigo íntimo del pintor, también intervino en la conversación. "Todo esto es muy importante", comentó mientras provocaba gran emoción en Andrea, que recordó sus visitas con mucho cariño. "Haber tenido una amistad con Juan es un premio que la vida le da a uno. Ahora tengo una emoción muy especial", señaló.

Leer también: Murió Charlie Watts: los Rolling Stones despiden a su histórico baterista

"Extrañamos tus bizcochitos, Danilo", le dijo Andrea. "A veces papá estaba durmiendo, y Danilo estaba ahí. Siempre lo visitaba. Me emocionó mucho escucharlo. Eran tan cercanos que compartieron la enfermedad también, puesto que también tiene Parkinson".

"Seguro fue directo a una nube, era una persona tan generosa y tan buena. Nunca lo escuché a hablar mal de alguien, papá era una persona increíble. Tenía una paz hasta en los peores momentos, cuando nos inundamos, él nos cebaba mates", dijo por último.

Escuchar también audio completo: