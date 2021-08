Mirabella aclaró de dónde salen los fondos para las obras anunciadas por Javkin

La semana pasada, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó un plan de obras por más de 6 mil millones de pesos destinados al centro y los barrios de esa ciudad, con intervenciones de infraestructura, mejoramiento urbano, iluminación, reconversión de espacios públicos y reparación o reconstrucción de calles y avenidas que en conjunto abarcarán 4 mil cuadras.

Al respecto, el senador Roberto Mirabella sostuvo en Cadena OH! Rosario: "Leía que el intendente Pablo Javkin anunciaba obras por 6 mil millones de pesos, de los cuales 5.700.000 son gestiones provinciales y nacionales. Me parece central la inversión pública que se haga en todos los rincones de Santa Fe".

El precandidato a diputado nacional por el espacio Hacemos Santa Fe, remarcó que "ese es el modelo de gestión que queremos consolidar y que apuesta a la inversión; a cumplir con compromisos de campaña como el Boleto Educativo; que apuesta a sostener los comercios con las ventanas abiertas y ayudar al bolsillo de la gente con Billetera Santa Fe; y apuesta por sostener la economía y el empleo".

Gestión

En el programa conducido por Raú Bigote Acosta, el senador Mirabella dijo que "cuando se está en la gestión uno toma real dimensión de las cosas que tienen que ver con el Estado, las cuales deberían resolverse más rápido y no lo hace, y muchas cosas que son inversiones que se realizan en algunos lugares que no hay gran cantidad de población pero son buenas noticias para donde vive mucha gente y así deja de migrar y puede sonar un futuro en el lugar donde nació".

"La gente necesita tener un futuro"

"Las inversiones que se hacen en el norte de la provincia para mejorar su infraestructura vial, energética, o aguas y cloacas es para mejorar la calidad de vida y las condiciones del sector productivo. Hay una cuestión central que tiene que ver con el arraigo de la actividad productiva pero con el arraigo de la gente. La gente necesita tener un futuro; si no lo puede construir donde nació tiene que irse a otro lado", analizó el legislador.

Críticas

Mirabella manifestó que desde el espacio que lideral el gobernador Omar Perotti no van a responder a las críticas: "Respondemos con lo convencidos de las cosas que estamos haciendo y eso es lo que ponemos en juego. Queremos consolidar un modelo de gestión que está llevando adelante Omar Perotti en la provincia de Santa Fe, que se visibiliza en la inversión pública".

"Nos quieren hacer enojar y no lo van a lograr"

"No vamos a perder tiempo respondiendo insultos, agravios o enojos. Nos quieren hacer enojar y no lo van a lograr porque estamos concentrados en hacer cosas, solucionar problemas, responder necesidades y eso es lo central. La mayor y mejor campaña, es la de vacunación, más que la electoral. Ya llevamos mas de 2.250.000 personas vacunadas y 1.050.000 tienen las dos dosis", cerró el candidato a diputado nacional en Cadena OH! Rosario.

