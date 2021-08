Contigiani celebró el fallo en la causa Vicentin

El juez en lo civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de Vicentin, le concedió a la empresa concursada una prórroga hasta el 16 de diciembre próximo para el proceso que vencía en septiembre.

Esto permitirá a la agroexportadora ganar tiempo en este proceso e intentar llegar a un acuerdo con los proveedores, tras el default de u$s 1400 millones.

Al respecto, el diputado nacional Luis Contigiani, recordó: "frente a la idea absurda de expropiación, anunciada por 3 porteños y una mendocina, como exministro de Producción me puse a trabajar en una propuesta que me alejaba de los extremos. Propuse la creación de una corporación agroindustrial como un plan de salvataje. Vicentin tiene 92 años de historia, y hay decenas de familias que crecieron y se desarrollaron alrededor de esta empresa" y agregó en diálogo con Cadena OH! que "lo que acaba de resolver el juez abre la posibilidad de acordar una salida de este tipo. Lo que yo proponía sigue siendo el camino".

Particularmente, sobre la propuesta que el actual precandidato a diputado nacional ofreció hace algún tiempo, el dirigente recordó que "la propuesta marcaba que el principal acreedor de Vicentin, el Banco Nación, haga una alianza con otros acreedores mediante el mecanismo de capitalización de deuda".

