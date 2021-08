María Fernanda Callejón reveló que tuvo sexo con Ricardo Fort

Este martes 24 de agosto, María Fernanda Callejón visitó Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y sorprendió al revelar que tuvo relaciones sexuales con Ricardo Fort. Fue luego de que declarase que no participará en la serie del mediático.

Todo comenzó cuando la actriz explicó la razón por la cual no quiere ser parte del documental del empresario chocolatero, El Comandante, fallecido en 2013, y con quien mantenía una relación de amistad.

Leer también: Luis Ventura: “Fabiola Yañez está embarazada de mellizos”

“Fuimos amigos muchos años”, expresó ella y esto dio pie a que Ángel de Brito, comentara: “Nunca fingiste ser novia de Fort...”. “No, jamás”, aseguró Callejón y agregó que Ricardo le propuso ser su pareja: “Estaba enamorado de mí”.

En esta misma línea, la exvedette contó: “Tuvimos un encuentro de amor. Y después fuimos muy amigos y pasó todo lo que pasó”, dejando expectantes a todos los del piso. “¿Un encuentro de amor platónico o concreto?”, preguntó el conductor de LAM y, al instante, Yanina Latorre fue más al hueso: “¿Tuviste sexo con él?”. “Sí”, respondió María Fernanda.

Leer también: MarterChef Celebrity 3 va cerrando filas

Y no dudó en dar detalles del momento íntimo que pasó con Ricardo: “Jugando fue, me llevó a casa, se tiró en el sillón y yo le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada y me dijo ‘¡¿Ah sí?!’ y vino, se me acercó, me empezó a chapar y bueno, tuvimos sexo. Es una anécdota que la tenía para mí, pasó una sola vez, y de ahí fuimos muy amigos”.

Fuente: Exitoina