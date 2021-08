En Juntos por el Cambio piden pista para el debate

El ex intendente de Santa Fe y precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, José Corral, lamentó que, a poco más de dos semanas de concretarse las Primaras Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el espacio no haya celebrado un debate entre los integrantes de la interna. El mensaje, sin embargo, disparó la réplica del resto de los dirigentes, que no escondieron la voluntad de llevarlo a cabo.

A través de su cuenta de Twitter, Corral escribió que, a esta altura, junto a Carolina Losada, Federico Angelini y Maximiliano Pullaro deberían estar permitiéndose un intercambio de ideas para evidenciar sus propuestas a la ciudadanía. El ex mandatario de la capital provincial, se mostró apenado a que el resto de los precandidatos se "hayan negado" a participar de un posible debate. “Los santafesinos tienen derecho a comparar nuestras propuestas y experiencias”, manifestó.

La primera en responder fue Carolina Losada, quien aseguró haber invitado a sus competidores a un debate en un programa televisivo de Rosario y no en uno de Buenos Aires como había sugerido Corral. “Es importante hacerlo en la ciudad y en el mismo programa me pregunté porque se habían bajado”, aseveró.

Posteriormente, el actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, se subió al tren de la propuesta y afirmó nunca haber rechazado debatir. “No es mi estilo. Es necesario que cada uno explique a la sociedad lo que hará en el Congreso Nacional en caso de ganar. Estoy dispuesto a debatir con vos José, con Federico y con Carolina cuando quieran y donde quieran, juntos o por separado. Tengo lo que hay que tener para eso y también para ponerle límites al kirchnerismo desde el Senado”, respondió.

En tanto, Federico Angelini, con el apoyo expreso de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, mantuvo aún el silencio, enfrascado en una campaña que intentará capitalizar sufragios con la visita de Patricia Bullrich a Santa Fe en la primera semana de septiembre.

En la provincia, Juntos por el Cambio tendrá presencia con cuatro listas de cara a las elecciones nacionales. Mientras las encuestas anticipan una disputa pareja, los vencedores de la interna buscarán en las generales quedarse con las dos bancas de la mayoría.