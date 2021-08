Ricardo Montaner defendió a sus hijos ante las críticas de Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla criticó muy duro al dúo Mau y Ricky Montaner. Principalmente, cuestionó que formen parte del jurado de La Voz Argentina (Telefe). Y aunque acto seguido los elogió tras haber recibido muchas críticas en las redes, Ricardo Montener quiso defender a sus hijos mediante un contundente mensaje.

Reflexivo y tajante, sin nombrar a Oscar ni a los jóvenes con quienes comparte el jurado del certamen de canto, Ricardo remarcó que las palabras pueden alegrar a una persona pero también destruirla por completo.

Leer también: Crecen las polémicas entre participantes de La Voz Argentina

"A las palabras no se las lleva ningún viento... Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice", expresa la reflexión que Montaner compartió a través de sus stories de Instagram en medio de la polémica.

La crítica de Mediavilla

"A los chicos no los escucho mucho, tiene que ver de dónde son los artistas. Quizás son de las mismas discográficas. Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado. No me entusiasma mucho el programa”, había dicho Oscar en diálogo con Mitre Live, muy picante.

Fuente: Ciudad Magazine