La provincia recibirá más de 70 mil dosis de Moderna 

Unas 901.040 dosis de la vacuna Moderna, del total de 3.500.000 que fueron donadas a la Argentina por Estados Unidos, comenzarán a ser distribuidas entre este jueves y viernes en las 24 jurisdicciones del país.

Según se informó oficialmente, se trata de la segunda distribución luego de la efectuada el pasado 28 de julio que permitió iniciar el esquema de inoculaciones en adolescentes de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas.

A la provincia de Santa Fe le corresponden 70.280 dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense que se utilizarán para continuar la vacunación de esa franja poblacional, priorizando a quienes tengan antecedentes y comorbilidades.

El resto de las jurisdicciones recibirá la siguiente cantidad de vacunas: a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 347.760 dosis; a la Ciudad de Buenos Aires, 60.480; a Catamarca, 8.400; a Chaco, 23.520; a Chubut, 12.180; a Córdoba, 74.760; a Corrientes, 21.840; a Entre Ríos, 27.300; a Formosa, 11.760; a Jujuy, 15.120; a La Pampa, 7.140; a La Rioja, 8.400; a Mendoza, 39.480; a Misiones, 25.200; a Neuquén, 13.440; a Río Negro, 15.120; a Salta, 28.560; a San Juan, 15.540; a San Luis, 10.080; a Santa Cruz, 7.140; a Santiago del Estero, 20.160; a Tierra del Fuego, 3.640, y a Tucumán, 33.740.

Criterios

Para quienes aún no se registraron o desconocen los criterios considerados de riesgo se recuerda que la vacunación en este grupo etario incluirá en una primera etapa a personas con diabetes tipo 1 o 2; obesidad grado 2 y grado 3; insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas; enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes); síndrome nefrótico; personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); fibrosis quística; enfermedad intersticial pulmonar; asma grave y que requieran terapias con oxígeno.

También se incluye a quienes tengan enfermedades graves de las vías aéreas; los que requieran hospitalizaciones por asma; cirrosis, hepatitis autoinmune; y personas que viven con VIH. Además se incluirá a pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas; y oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o "activa".

La lista considera a personas con tuberculosis activa; discapacidad intelectual y del desarrollo; síndrome de Down; personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos; adolescentes que viven en lugares de larga estancia; gestantes de 12 a 17 años con indicación individual. Por último, aquellos con Carnet Único de Discapacidad (CUD) vigente; con pensión de Anses por invalidez aunque no tengan CUD; con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.