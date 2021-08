Mariano Israelit: "La causa que investiga la muerte de Maradona es turbia"

El íntimo amigo de Diego Maradona, productor de TyC, ESPN, El Trece y Fox Sports, Mariano Israelit, insistió al aire en Cadena OH! sobre lo irregular de la causa que investiga la muerte del Diez y sus ganas de declarar para contar lo que vivió y vio en sus visitas.

Leer también: Boca lanzó su nueva camiseta que rememora la que usó Diego Maradona en el 1981

"Para mí están sucediendo cosas raras, que no las puedo creer, no me entran en la cabeza. Me habían citado para ir a declarar tanto Mario Baudry, abogado de Maradona, como Rodolfo Baqué, el abogado de la enfermera que cuidaba al astro. Venían medio atrasados, yo llamo al juzgado para ver qué pasaba. Me dijeron que estaban demorados, pero que me quedara tranquilo que iba a declarar. Eso fue en enero", apuntó el entrevistado.

En los últimos días, informaron a Israelit que no dan lugar a su presentación por el momento y no necesitan de su declaración. "En su momento me llamaban y querían que fuera, y ahora de repente hay un parate. No sólo conmigo, también con otro de los secretarios de Diego, Rocío Oliva tampoco declaró, entre otros", afirmó.

"A mí me sorprende. Yo no acuso a nadie, sólo me parece raro el accionar. A mí me contó un seguridad de Diego que pasaban estas cosas, que cuando él se quedaba solo y estaba alcoholizado le decían que firmara cosas. Eso no lo vi, me contaron ellos", declaró.

Para el entrevistado, hay cosas que no cierran. Por ejemplo, por qué llamaron a otros médicos para atender al futbolista cuando ya contaba con la obra social prepaga Swiss Medical. A su vez, por qué no estaba medicado para el corazón ya que desde hacía muchos años sufría de esta patología.

Leer también: Qué le dijo Diego Maradona a una enfermera antes de morir

Una de las opciones para Israelit es contratar un escribano, hacer una declaración y presentarla. "Es una causa rara, no queda clara. Es una causa turbia. Me gustaría declarar para decir lo que viví con Diego ahí, no voy a mentir, no voy a decir cosas que no vi. A mí no me educaron para mentir", dijo por último.

Escuchar también audio completo: