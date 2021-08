Blanco: “Perotti no puede permitir que Los Monos cometan delitos desde cárceles federales”

El diputado provincial, Joaquín Blanco, se refirió a las declaraciones del gobernador Omar Perotti, y la interventora del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós de Rébori, luego de que se conociera que Ariel Máximo "Guille" Cantero contaba con una línea de teléfono fija en su celda de Marcos Paz. "No nos sirven las declaraciones de ocasión del gobernador. Necesitamos que junto con el presidente y la Ministra de Seguridad haya un compromiso completo para desarticular estas bandas", expresó el presidente del bloque socialista.

"Enterarnos que tenía una línea fija en su celda es una cachetada a los jueces, a los fiscales y a toda la sociedad santafesina", aseveró Blanco. "A esta organización criminal, desde el año 2013, la provincia la viene combatiendo, desarmando y deteniendo a sus principales líderes. Se los llevó al banquillo de los acusados por delitos provinciales cuando todos sabemos de su vinculación con el narcotráfico, un delito federal que nunca fue abordado en tiempo y forma", enumeró.

"Hay una desarticulación total entre la esfera federal y la provincial. La vemos, no solamente con la presencia de fuerzas federales en el territorio, sino también con lo que hace a la inteligencia para prevenir este tipo de delitos: investigaciones de patrimonios, seguir la ruta del dinero, hasta lo que tiene que ver con su sistema de detención", dijo el diputado.

"Necesitamos un compromiso institucional con el gobernador Perotti a la cabeza. Estas situaciones son una ofensa para toda la sociedad. No hay más tiempo para eslogans ni promesas vacías de campaña. Omar Perotti tiene que liderar la respuesta y exigir en Buenos Aires lo que tiene que exigir para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder", reiteró.

"La desinteligencia es tal que una nota del diario Clarín del 18 de agosto, explicaba un gran operativo cerrojo para proteger al Centro de Justicia Penal ese mismo día. La madrugada anterior, balearon ese edificio, atacando a la Justicia como institución, a los fiscales, a los abogados pero, sobre todo, a la sociedad santafesina en su conjunto", dijo el legislador.

"No entendemos por qué no se convoca a la Junta Provincial de Seguridad; no entendemos por qué no se avanza con la creación de una secretaría específica, con asiento en la localidad de San Lorenzo, para abordar desde la Justicia Federal el combate el narcotráfico, como lo anunció el presidente en febrero de 2020; no entendemos por qué no hay una coordinación entre las causas federales y las causas provinciales ligadas a este tipo de causas; tampoco conocemos la estrategia de abordaje para desarticular la capacidad operativa de estas bandas", se preguntó Blanco durante la sesión.

"La narcocriminalidad es compleja y tiene una alta capacidad de adaptación y de corromper los organismos del estado. Debemos evitar que esto se instale como una cultura de nuestra sociedad. No pedimos soluciones mágicas pero sí pedimos los marcos institucionales y estrategias de abordaje para desmantelar a estas organizaciones", finalizó el diputado.