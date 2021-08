Vecchio, tras el audio del vicepresidente: “No tengo nada que hablar con Carloni”

Más allá de la goleada 4-0 a Arsenal el último miércoles, fueron días movidos en Rosario Central tras el empate 1-1 con Newell´s en el clásico. Es que luego de que se haya filtrado un audio de Ricardo Carloni, en el que mencionó el arbitraje de Andrés Merlos y criticó a Emiliano Vecchio, el plantel y el cuerpo técnico decidió cortar la relación con el vicepresidente. Al respecto, el volante canalla dio su opinión en medio de la interna en el club.

“A mí los intereses políticos no me interesan, yo defiendo la camiseta con mis compañeros”, aseguró el N°10 en Cómo te va. Y remarcó sobre los dichos del dirigente: “Este grupo está tan comprometido con la causa que nosotros estamos pura y exclusivamente por el amor al club y a la camiseta. El pensamiento que tengan otras personas fuera de lo que es el grupo de jugadores y cuerpo técnico, a mí no me afecta y a mis compañeros tampoco”.

Además, el referente de 32 años le puso voz a la postura del plantel y lanzó un palito: “Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, nuestro desempeño repercute en mucha gente. Después el que realmente se piense que está por encima del club, el tiempo lo va a poner en su lugar”.

Consultado sobre si hubo comunicación con el vicepresidente luego de que se filtrara el audio, Vecchio indicó: “No tengo nada que hablar con Carloni, porque desde que llegué me brindé el cien por ciento para el club, lo que uno puede hacer es dejar todo en la cancha, el resto es chamuyo”.

Con info de TyC Sports