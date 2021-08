Por primera vez, una mujer se recibió de pilota comercial en el Aeroclub Santa Fe

María José Gareli Fabrizi tiene 25 años y recibió hace algunas semanas su carné de pilota comercial de avión. Se trata de la primera en esa categoría que lo realiza en el Aeroclub Santa Fe.

Este viernes recibió un reconocimiento en el Concejo Municipal de Santa Fe ante semejante hecho que derivó en múltiples salutaciones.

"Lo que hoy quisimos hacer es reconocer el esfuerzo de María José y su protagonismo. En la historia de ella se ve la lucha de las mujeres que vienen peleando desde hace tiempo", reconoció la concejala Laura Mondino, autora de la iniciativa.

Por su lado, María José, contó: "No supe que fue, con la aviación me enamoré, lo descubrí en mi adolescencia. Encontré esas mariposas en la panza y les pude poner título y nombre".

"Me encontré con diversas situaciones a lo largo de todos estos años. Sin embargo, tengo que decir que las que viví, no las viví acá. El Aeroclub Santa Fe se dejó penetrar por todo este movimiento histórico y social, nunca me hicieron sentir diferencias", destacó.

