Solicitan que se aparte a todo el personal masculino del Colegio San José 

Este sábado se realizó en Rafaela una masiva movilización para reclamar justicia en la causa que investiga un caso de abuso sexual a una niña de 7 años, alumna de segundo grado del Colegio San José. La convocatoria tuvo lugar al cumplirse un mes de la denuncia, y que aún no tiene autor identificado.

Luego de la movilización, que comenzó a las 18 en el colegio San José, pasó por la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía, el Obispado y finalizó en el punto de partida, los allegados a la menor víctima de los hechos emitieron un comunicado con una serie de reclamos.

Entre ellos, piden el apartamiento o trabajo remoto del personal masculino del establecimiento hasta que se identifique al agresor. Además, remarcan que el proyecto de ley de Educación Sexual Integral provincial cuenta con media sanción y en pocos meses perderá estado parlamentario y exigen que el proyecto sea tratado y aprobado en el Senado.

Finalmente, sostienen que tras las entrevistas en Cámara Gesell que arrojaron resultados concluyentes, "la causa sigue sin avanzar. No hay respuestas, no hay acompañamiento de parte de la institución implicada, no hay JUSTICIA".

Reclamos

"Por todo lo mencionado y teniendo en cuenta la realidad sociocultural y las emergencias que nos atraviesan hoy en día, pedimos":