Eduardo Domínguez: "Colón jugó un muy mal partido"

Colón jugó un muy mal partido y terminó perdiendo ante Independiente por 3 a 0 en el Libertadores de América. Luego de encuentro el entrenador sabalero habló en conferencia de prensa.

En el inicio de la charla, Eduardo Domínguez expresó: "Encontré un vestuario que está muy dolorido, no estamos acostumbrados a estos momentos. Pero lo tenemos que transitar de la mejor manera posible, tenemos que ser mejores nosotros más allá del resultado. Por algo las cosas pasan, somos uno de los mejores equipos de Argentina y nos duele no ganar, no hay que olvidarse que Colón está en el torneo anual donde está".

"Siempre elijo ver el vaso medio lleno, el medio vacío está y existe. Pero hay que saber entender que hoy Colón pasa por un momento bueno más allá de las derrotas, hay que mejorar y debemos volver a fortalecernos", agregó.

En el análisis del rendimiento, se refirió a Ferreira: "Nos contratacan muy fácil, lo venimos hablando, pero hay que seguir trabajándolo. Ferreira está con un dolor en el esternón, hace dos días no trabaja, trota y siente dolor. Hay que cuidarlo, no sabemos bien si es algo en consecuencia al Covid que tuvo. Está haciéndose los estudios para saberlo".

Sobre los goles le convierten a Colón, reconoció que "me preocupa, tenemos que seguir mejorando ese aspecto, el defensivo, sobre todo".

En el final de charla habló de Facundo Farías: "Es un chico, a veces le tocan situaciones que no debería vivir. Son cuestiones de mucho dolor y hay que entender los momentos. La historia de vida de Facu es así, hay que apoyarlo y tiene que estar tranquilos. Es un chico que hoy cumplió 19 años y está encargado de su hermanita. Le pedimos que piense y actué como lo que dicen que puede ser y que entrene, pero en su vida privada juega un rol importante. Debe vivir como un chico y está asumiendo otras responsabilidades, la vida le puso un peso por delante. Nos gustaría que él disfrute y a veces le exigimos, pero nos olvidamos que nosotros tuvimos 19 años".

Con info de LT9