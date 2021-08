Castelló: "Santa Fe ha cortado los vínculos que venían desde el narcotráfico hacia la política"

En compañía del precandidato a senador nacional, Marcelo Lewandowski, de recorrida por la capital provincial, su compañero de lista, Marcos Castelló, no dudó en afirmar que Santa Fe ha cortado definitivamente “los vínculos que venían desde el narcotráfico hacia la política”, mientras valoró una gestión "austera que no le debe nada a nadie".

“Hoy por hoy no se ve más un jefe narco tratando de buscar cobijo en la política. Eso no va más en Santa Fe y es el mensaje que ha bajado el gobernador”, dijo Castelló al aire de Cadena OH!, quien admitió, además, una lucha incesante desde hace un año y medio en el senado provincial para "batallar con las cuestiones más duras y enquistadas de la política”.

“Comprendimos la necesidad de incorporar caras jóvenes, con ganas y que éramos todos lo mismo. Es ahí donde impulsamos la Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito, donde llegó el plan Incluir para transformar la provincia, junto con una administración transparente y austera que hoy no le debe nada a nadie”, agregó el precandidato a diputado nacional.

En esta línea, el legislador aseguró que “con Marcelo Lewandowski como senador en la Cámara Alta nacional, tenemos garantizada la defensa de Santa Fe. Claramente sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Hemos demostrado de qué lado estamos y cuánto amamos a Santa Fe”.

Escuchar también la nota completa: