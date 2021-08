Jéssica Amicucci apuntó contra La Voz Argentina y acusó a Ricky Montaner

Tras haber quedado eliminada de La Voz Argentina (Telefe), Jéssica Amicucci lamentó cómo se visibilizó su conflicto con su colega Esperanza Careri al aire y apuntó muy fuerte contra la producción del certamen.

"Yo estoy enojada con el programa... Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, aseguró en un vivo que hizo en Instagram y del que Clarín hizo eco.

Además de asegurar que está pensando en abandonar el país, fulminó el formato de La Voz: "Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado".

Y admitió que se siente muy desilusionada. "En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo e hice castings toda mi vida”, sentenció.

Lejos de dejar el tema ahí, también apuntó muy fuerte contra un miembro del jurado, Ricky Montaner. "Cuando me gritó (Ricky) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal", cerró haciendo hincapié en que está harta que en los medios sigan hablando de ella.

Fuente: Ciudad Magazine