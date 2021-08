Santiago Grassi: Juegos Olímpicos, balances y proyectos futuros

Luego de un tiempo de que terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio, el nadador santafesino Santiago Grassi pudo regresar al país desde Estados Unidos, país en el que vive. "Los meses previos a los juegos fueron los más difíciles, me ponía a pensar en mi familia y me emocionaba mucho. Nunca me había pasado esto. Así que estoy muy contento de estar con ellos", comentó.

El entrevistado comentó a Cadena OH! que atraviesa un proceso de cambios. "Aprendí, crecí mucho estos años. Aprendí que estoy parado desde otro punto luego de estos Juegos Olímpicos. Es un proceso diferente".

Leer también: Santiago Grassi: "Tengo la conciencia, la capacidad y el nivel para competir"

Según Grassi en el certamen le fue bien, más allá de que "En cuanto a marca o resultados siempre se puede ir mejor, pero lo que hice fue lo que me salió ese día. Quería pararme frente al cubo sin nada en la cabeza, quería disfrutarlo a pleno", apuntó. Se sintió muy bien, presente y conectado con los chicos de la selección.

"Cuando crecía pensaba que estar concentrado y competir no era compatible con estar contento. Ahora sí lo veo, ahora sí puedo pasarla muy bien. Desde ese punto de vista encontré algo diferente y antes no pude verlo así", remarcó.

Argentina y los Juegos Olímpicos

Santi no se guardó nada. Con un tono sincero afirmó "Yo recomiendo que si se pueden ir a entrenar a otro país, lo hagan". Sutilmente cuestionó la falta de atención de la Federación y la necesidad de mayor apoyo a los deportistas nacionales.

"Si uno tiene la oportunidad de irse no es garantizado el mejor resultado, pero quizás las herramientas, la infraestructura, la calidad de entrenamiento, las posibilidades del viajar, es más fácil, las opciones son mejores. Como deportista tenes otras herramientas para utilizar, que si uno sabe aprovecharlas, ayuda a que ese resultado venga más rápido. En Argentina somos muy buenos en hacer lo que podemos con lo que tenemos. Muchos podrían no entender cómo tenemos estos resultados, pero es así", reflexionó.

Leer también: De Giovanni: "La preparación para los Juegos Olímpicos fue muy desigual en este contexto"

Si bien le tocó ir a un país donde la natación es de primer mundo y las condiciones de entrenamiento son mejores, tuvo que dejar a su familia y amigos, lo que significa que tampoco es fácil.

"Ahora voy a volver a entrenar. No con la misma intensidad de antes de los juegos, quiero focalizarme en el trabajo. En Estados Unidos doy clínicas de natación, con eso me mantengo. Voy a estar quizás dividiendo mi tiempo entre entrenar y trabajar, así que eso será hasta fin de año. Quiero poner mis energías en ser el mejor deportista que pueda hacer, dentro y fuera del agua. Así que voy a proyectar para los próximos Juegos Olímpicos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: