Gremios piden volver a la bimodalidad “si no se respetan las medidas” de protocolo

Este lunes regresaron las clases presenciales como norma general en toda la provincia de Santa Fe. Los docentes temen por el riesgo de contagio de coronavirus si no se cumplen con los cuidados y advirtieron que esto pude ocurrir en muchas escuelas que no cuentan con la infraestructura necesaria. Por eso, controlan establecimientos y piden volver a la bimodalidad si no se respetan los controles.

“Si no están dadas las situaciones, que se mantenga la bimodalidad”, planteó la secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso en diálogo con la prensa.

Este lunes, el sindicato realizó un relevamiento en las escuelas pública para controlar que se respeten las recomendaciones sanitarias acordadas la semana pasada en el Consejo Federal de Educación; distanciamiento de al menos 90 centímetros y ventilación.

Alesso señaló que hay escuelas que ya estructuralmente no pueden cumplir con esas pautas por sus dimensiones y características edilicias. “Hemos hecho mucho esfuerzo, hay que tratar que la escuela no sea un lugar de contagio”, dijo.