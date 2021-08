El Audax Italiano de "Vitamina" Sánchez alcanzó en la punta a Colo Colo

Audax Italiano, dirigido por el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez, venció a O'Higgins por 1-0 e igualó a Colo Colo, que el domingo pasado cayó ante Cobresal, en el primer puesto del certamen chileno de fútbol, tras completarse la 18va. fecha.

Leer también: Fernando Gamboa: "Tenemos que empezar a convertir las situaciones que tenemos en cada partido"

El encuentro se jugó anoche en el Estadio Municipal de La Pintana, en Santiago, y el único gol lo marcó el mexicano Iván Ochoa a los 17 minutos.

Más info

En el equipo de Sánchez jugó el argentino Lautaro Palacios (ex Defensores de Cambaceres), mientras que en el O'Higgins lo hicieron Matías Cahais (Boca, Racing y Olimpo) y Ramón Fernández (no jugó en nuestro país), indicó Soccerway.

Por su parte, Curicó Unido venció a Unión La Calera, por 2 a 0, con goles del argentino Adrián Sánchez (ex Boca) y Felipe Fritz. En el vencedor también jugó Leonel Galeano (ex Independiente) y en La Serena lo hizo Facundo Agüero (ex Instituto de Córdoba).

Audax Italiano y Colo Colo son punteros con 34 unidades, seguido por Unión La Calera 32, Universidad de Chile y Universidad Católica 29, Unión Española y Antofagasta 27, Nublense y Cobresal 25; Everton 24, O'Higgins 22; La Serena y Palestino 21; Huachipato y Melipilla 20; Curicó Unido 18 y Santiago Waderers 2.