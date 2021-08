A 22 años del más grave accidente de la historia aeronáutica argentina

Este 31 de agosto de 2021 se cumplen 22 años de la llamada “tragedia de LAPA”, en la que murieron un total de 67 personas (dos de ellas en tierra) y otras 34 resultaron heridas.

Según especialistas, se trata del más grave siniestro de la historia aeronáutica argentina. Inclusive actualmente siguen los reclamos de familiares ante la Justicia.

El Boeing 737-204C, correspondiente al vuelo 3142 de la extinta Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA), partió el 31 de agosto de 1999, a las 20.49, del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires con 98 pasajeros y cinco tripulantes a bordo.

Al mando del avión se encontraba el piloto Gustavo Weigel, acompañado por el copiloto Luis Etcheverry. Ambos desoyeron la alarma que durante 52 segundos les advirtió que no habían desplegado los flaps (complementos de las alas que aumentan la sustentación), indispensables para el decolaje. Tenían 35 segundos para abortar la maniobra antes de lo irremediable, pero siguieron acelerando, y cuando el avión alcanzó la “velocidad de decisión” o despegue ya fue imposible detenerlo.

Finalmente la nave no levantó vuelo y continuó su carrera más allá de los límites del aeropuerto, atravesando la Avenida Costanera Rafael Obligado, arrastrando a un automóvil que circulaba por ella, y finalmente chocando contra unas máquinas viales, un terraplén y una planta reguladora de gas.

La pérdida de combustible y el gas expelido por la rotura de la planta provocaron un incendio que causó la muerte de la mayoría de los pasajeros que habían sobrevivido al choque.

Al respecto, en diálogo con Cadena OH, el piloto Enrique Piñeyro reconoció que pasaron ya "22 años y no hay ni un atisbo de justicia. Para mi este día es el día de la impunidad, con maniobras tan descaradas como decir que no me citan a declarar por decir que vivo en España".

"Es absurdo, la declaración era por zoom y podía hacerla desde España. Sin embargo, quisieron que venga aquí. Todo lo que está pasando es muy triste. Se hicieron todas las demoras para que prescribiera la causa, y la Corte Suprema no hizo más que confirmar que la causa había prescripto", agregó.

Además, respecto a la noche del accidente y en referencia a quienes piloteaban el avión, dijo: "El desmadre en la cabina esa noche era inconcebible, pero era reflejo del desmadre de la empresa. El piloto y el copiloto jamás deberían estar sentados allí".

