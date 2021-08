Intendente de Villa Gobernador Gálvez reclamó más policías

Ante las balaceras y los hechos de inseguridad ocurridos en los últimos días en Villa Gobernador Gálvez, el intendente Alberto Ricci dialogó con la prensa. Manifestó: "Estamos muy dolidos porque están atentando contra los comerciantes, contra las personas civiles. Vemos que la solución no llega. Si bien nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la provincia, en las reuniones que tenemos notamos que la solución inmediata no va a llegar. Las consecuencias son las que hoy tenemos".

A la vez, resaltó que "sé que la provincia puede poner un poco más para atender esta situación. Las gestiones que estamos haciendo no dan los resultados que esperamos. No han sumado patrulleros, ponen custodias fijas a familias y eso implica un policía menos en la calle. Vemos la ausencia de las fuerzas federales que en otros momentos estaban en nuestra ciudad".

Recursos

"Necesitamos mayor cantidad de móviles, de equipamiento y de oficiales. Tenemos dispositivos que vienen en diferentes horarios, pero con eso no alcanza. Acá necesitamos seguridad las 24 horas. El gobierno provincial aduce que todavía no tiene el personal, que está en la escuela de policía, que ya están hechas las licitaciones para patrulleros, pero también vemos que nos envían 4 motocicletas y no al personal para que las conduzca", expresó Ricci con gran preocupación.

Asimismo, el jefe municipal pidió que el Gobierno Provincial intensifique las gestiones para reforzar la presencia de fuerzas federales: "También pedimos que nos acompañen y agoten instancias de gestión para tener mayor presencia de Gendarmería que ha desaparecido de nuestra ciudad, solamente hay un móvil y de forma esporádica; nosotros hemos hecho todo lo posible y puesto todo lo que está a nuestro alcance para armar el destacamento en el Parque Regional, con una ubicación estratégica sobre Circunvalación, y pasamos de tener cinco móviles a uno solo".

"Vamos a seguir haciendo gestiones para que lleguen más recursos; es momento de tomar el toro por las astas, porque si no el toro nos va a voltear", afirmó Ricci, que además explicó que "estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo y a enfrentar el problema, en la ciudad tenemos la Comisión de Apoyo a la Seguridad que viene trabajando junto a la Asociación de Comercio e Industria, a las instituciones, a la sociedad civil porque esto no da para más, y lamentablemente no vemos una solución a corto plazo. El compromiso con nuestra ciudad debe ser mayor".

Más fiscales para la ciudad

En el mismo tono, el intendente Alberto Ricci solicitó al Poder Judicial mayores herramientas para prevenir el delito en la ciudad: "Sabemos que la inseguridad no se soluciona de la noche para la mañana, también necesitamos que intervenga la Justicia, solamente tenemos una fiscal para toda la ciudad que está trabajando de forma extraordinaria, pero no alcanza; hace tiempo nos prometen una segunda fiscalía pero eso nunca llega".

Por último, contó que "la inseguridad no se limita solo a balaceras, vemos que hay muchos robos en espacios públicos a luminarias, cables, por ejemplo en barrio La Ribera han incendiado la tribuna de madera del playón deportivo, y para cuidar esas cosas necesitamos más presencia policial en la calle y mayor severidad de la justicia, porque siempre vemos las mismas caras en los informes de la policía; tenemos que terminar con la puerta giratoria", finalizó Ricci.