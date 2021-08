Libertad al cura Moya, condenado por abuso: "No dejó de ser un delincuente sexual"

Otro polémico fallo de la justicia argentina generó rechazo y repudio. En esta oportunidad, en Entre Ríos, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia aprobó la liberación del cura Marcelino Moya, el "cura payador", por la prescripción de la acción penal. En 2019 había sido condenado a 17 años de prisión por abuso sexual en Villaguay entre 1992 y 1997.

Pablo Huck, víctima del clérigo, expresó que "Lo primero que se me viene a la cabeza, el sentimiento inicial, es un poco de bronca y de tristeza. La justicia, en todas las instancias previas, no daba lugar a la prescripción que era el pedido de la defensa del cura, que nunca habló de inocencia, sino de la imposibilidad de penarlo por el delito por el paso del tiempo".

Leer también: Hallaron sin vida a un directivo del Liceo de Funes desplazado por una denuncia de abusos

El entrevistado remarcó esto porque el cura fue condenado, es decir, el delito fue comprobado. "Hubo dos cosas que se marcaron en el proceso, que él es un delincuente sexual y que tendría el alcance de quedar en libertad por extinción de la pena. Pero esto es una cuestión social, no de una víctima en particular", remarcó. "Es difícil de entender hasta que lo contextualizas. Si sos católico y entras a la Iglesia y el padre Moya está oficiando la misa, se aclaran mucho las cosas".

Huck anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para apelar el fallo. "Estos jueces no han tenido en cuenta lo que sí tuvieron otros, que son tratados internacionales y el derecho a las víctimas. En esta última instancia dimos con estos jueces que tienen una mirada arcaica", reflexionó.

Según el entrevistado, ya se procesa un cambio en la sociedad. Con el tiempo, espera, estas noticias negativas ya no tendrán más lugar. "Sobre todo porque estas personas no cambian su conducta; pero también porque el daño que ocasionan no vence, es para toda la vida. Uno está todo el tiempo trabajando sobre eso".

Leer también: Perotti sobre la violencia: "Hay que achicar esta bola de nieve que se agiganta año tras año"

"Nosotros hicimos absolutamente todo, cuando pude hablar lo visibilicé. Hoy con 42 años Moya no es un peligro para mí, pero es un delincuente sexual. Siempre que se devela un psicópata, la gente no lo puede creer. Pero no sólo abusó sexualmente, sino también psicológicamente, espiritualmente, estafó a Villaguay, era uno de los religiosos, de los emblemas de la ciudad. Es mucho más grave", dijo por último.

Escuchar también audio completo: