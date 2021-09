Héctor Nardi: el homenaje al maestro en su 90 cumpleaños

El músico, el maestro, el santafesino Héctor Nardi cumple hoy 90 años. Desde La Eliana, una localidad a media hora de distancia de Valencia, en España, dialogó con Cadena OH! sobre su presente.

"Digamos que físicamente no soy un ejemplo para nadie, porque mis extremidades están absolutamente inútiles, y ya tengo un estado de general invalidez que me ha recluido en la cama", explicó. "Los recuerdos son muy lindos, las realidades a veces no son tan lindas. Pero uno tiene que acostumbrarse a que la vida no da éxitos y alguna pérdida".

Héctor fue director estable del Coro Polifónico Municipal de Gálvez, durante 42 años desde su creación, en el marco de un trabajo de promoción artística, durante la gestión de Francisco “Paco” Urondo como Director General de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Se jubiló al frente del Coro Municipal de Nogoyá (Entre Ríos), luego de 24 años como titular.

Es miembro fundador e integrante del Consejo Consultivo Honorario de Adicora (Asociación de Directores de Coro de la República Argentina), habiendo formado parte del primer Consejo Directivo por dos períodos consecutivos. Antes de ello, había participado en la gestación de la Asociación Coral de Santa Fe, de la Federación de Coros de la provincia, de la Confederación Argentina de Coros y de la Asociación de Directores de Coro de Santa Fe.

La vida dedicada al arte es reconocida en toda la región. Miguel Novelo, administrador del Teatro Municipal en aquellos años, lo saludó al aire con mucha emoción. "Es una excelente persona, gran humildad. Siempre nos trató muy bien a los trabajadores del teatro. Somos hacedores de la cultura, el maestro es reconocido por todo el mundo, pero en Santa Fe, se lo conoce y se lo recuerda".

Con gran alegría, Nardi recordó cuando fundó Adicofe y luego Adicora. Pero también es conocida su familia. En diciembre de 1970, nacieron las representaciones. Ésa fue la primera presentación en público de la familia Nardi, con canciones infantiles y villancicos navideños y fue el lanzamiento “for export”. Primero por la provincia y después por todo el país. Se presentaban en reconocidos programas de la época: Sábados Circulares de Pipo Mancera, en el programa Los Mejores de Juan Silber y almorzamos con Mirtha Legrand. Luego recorrieron toda América e Islas del Caribe. Tras diez años de recorrer el país y el continente llevando sus cantos, la familia Nardi se retiró de los escenarios.

Pero también aportó como docente en la especialidad coral en el Liceo Municipal de Santa Fe, donde fue creador del Departamento Infantil. Asimismo, hizo un invaluable aporte desde la docencia en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. En octubre de 2020, el Concejo Municipal lo reconoció como Ciudadano Ilustre de Santa Fe.

"Estoy con mi hijo, mi nieta y bisnieto. También con otros familiares. Levantaremos la copa aunque sea simbólicamente", dijo por último.

Escuchar también audio completo: