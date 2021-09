Para Losada, Macri apoya una lista que beneficia al kirchnerismo

La precandidata a senadora nacional en Juntos por el Cambio, Carolina Losada, publicó un video para interpelar de lleno al ex presidente de la nación, Mauricio Macri, y advertir que, en caso de asumir Federico Angelini como senador nacional, la banca liberada en diputados quedaría en manos de “quien fuera sexta en esa lista y hoy, es aliada del gobierno”.

“¿Sabe usted que, si Angelini asumiera como senador, podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo? ¿Cómo puede ser entonces, que usted apoye a quien estaría dejándoles la mayoría en la Cámara de Diputados? Si se activa esa sucesión, el kirchnerismo hará todo para que esa banca la ocupe quien fuera sexta en esa lista y hoy, es aliada del gobierno”, argumentó Losada, un día después que Macri visitara Rosario y diera ostensivo apoyo en la interna al actual vicepresidente del PRO.

“Si no dejamos atrás a Cristina y todo lo que ella representa, este país no tiene futuro, por eso me sorprende el aval que le está dando a la precandidatura de Federico Angelini. Tenemos que cuidar cada banca para que Cristina no se lleve puesta la república”, agregó Losada ante la posibilidad que Cesira Arcando, extitular del partido Fe y que oficializó su traspaso a las filas del oficialismo, asuma el lugar de Angelini.

La precandidata a senadora nacional sostuvo que “no habrá leyes ni razones que le impidan a la vicepresidenta, ni a su presidente, ir por esa banca. No la arriesguemos. Estas elecciones no se tratan de quién defendió más a su gobierno, sino que define si frenamos a Cristina o le dejamos la puerta entreabierta. En el 2019 la subestimamos y eso nos costó la derrota”.

Losada pidió no ser solamente “duros en las declaraciones”, sino también en cuidar cada escaño en el recinto. “Evitemos que, por un favoritismo en la interna, el kirchnerismo se quede con una banca en Diputados que hoy es Juntos por el Cambio. Con cualquiera de los otros pre candidatos no hay riesgo de regalarle nada a Cristina”.