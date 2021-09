Trabajadores del Sies denunciaron el penoso estado de las ambulancias

Trabajadores del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) denunciaron el calamitoso estado en el que se encuentran las ambulancias del sistema de Salud. "En dos meses no vamos a tener más móviles sanos", aseguraron.

Bajo el reclamo que autoridades provinciales y municipales tomen cartas en el asunto, Juan Solís, delegado de los ambulancieros, señaló: “Es penosa la situación, llegamos a un punto crítico donde ya no se puede más mirar para el costado. En marzo hicimos una medida de fuerza donde evidenciamos que no teníamos inspecciones técnicas. Nos prometieron inspecciones, se hicieron, pero tampoco estamos muy conformes con ellos. La plata llegó, pero no sé si en tiempo y forma y no sé si fue en la cantidad que prometieron ellos”.

“Hoy ya no es cuestión de emparchar móviles, hay que comprarlos, esto no da para más. La situación es penosa, llega un momento donde el vehículo no se puede arreglar más, se tiene que cambiar. La ambulancia tiene que tener 10 años de antigüedad, y no se puede arreglar más nada. En dos meses, no tenemos más ambulancias sanas en Rosario”, remarcó.

Consultado sobre con cuántos móviles trabajan en lo cotidiano, dijo: “Un día bueno, con todos estos cacharros andando, tenemos 8 ambulancias, de las cuales una sola es pediátrica y el resto son todos adultos. El Poder Ejecutivo te va a decir 15, porque cuentan las que están tiradas en Movilidad y te cuenta como ambulancia una moto. Hay un móvil que no está, que es el móvil de refuerzo en la hora pico. Lo están cubriendo con empresas privadas, tienen plata para pagar empresas privadas y no tienen plata para comprar ambulancias ni para arreglarlas”.