Cárcel para una organización rosarina que estafó al Estado por 15 millones de dólares

La Justicia Federal de Rosario impuso esta tarde condenas de hasta siete años y seis meses de cárcel a distintos acusados de una organización que cometió un millonario fraude al Estado mediante cobro de reintegros con facturas truchas desde Rosario.

La estructura incluyó contadores, informáticos, administrativos, gestores y vendedores cuyos roles iban desde la creación de empresas fantasmas, su inscripción en la Afip y la generación de facturas falsas con las que se hacían constar servicios o bienes inexistentes. En un período de dos años, finalizado en diciembre de 2016, eso generó un perjuicio para el Estado calculado en más de 15 millones de dólares.

La investigación que llevó a juicio a 17 personas comenzó con una denuncia realizada ante la justicia federal por Afip en marzo de 2017. Allí se daba cuenta que por tareas desarrolladas por la División Investigaciones 1 de la Dirección Regional Rosario y la División Regional Centro II de Afip se habían detectado maniobras de constitución de empresas ficticias con el objetivo de comercializar comprobantes apócrifos; los cuales una vez incorporados en los registros de compra por parte de los usuarios permitían reducir las bases de cálculo de los impuestos de IVA y a las Ganancias.

“Es importante considerar que estos delitos no son delitos sin víctimas. No es que se monta un fraude que no impacta en nadie. Las víctimas somos todos. No se siente el efecto concreto pero son delitos graves. ¿Cuántos jardines de infantes se podrían haber construido? ¿Cuántos programas para jóvenes con problemas de inserción laboral? ¿Cuántas vacunas se podrían haber comprado con el monto evadido?”, se preguntó el fiscal federal Federico Reynares Solari.

Lo que se expuso en el juicio es cómo un grupo de personas comercializaba facturas electrónicas lo que permitió a las áreas de investigación del ente recaudador empezar a investigar los números IP que identifican a una computadora en particular desde las cuales se confeccionaban estos comprobantes.

Con la solicitud de informes se analizó la información que los propios usuarios cargaban en AFIP. Así se llegó a un número de 18 empresas presuntamente apócrifas. Al examinar la facturación de las mismas, solo en el período que va de enero de 2015 a diciembre de 2016 se determinó que emitieron comprobantes por $1.204.276.275, lo que generó un perjuicio para el fisco de $247.315.951. A la cotización de fines de diciembre de 2016 esa suma significaba algo más de 15 millones de dólares.