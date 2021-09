Sergio Hernández: "No estoy para colgar los botines todavía"

El ex entrenador de la Selección argentina de básquet habló en el programa Milenium Sports (FM Milenium 106.7) y destacó que no se alejará de la profesión tras su salida de la Albiceleste, pero que no sabe cuál va a ser su futuro.

“Por ahora yo sigo siendo entrenador. Lo aclaro por las dudas, porque algunos como salgo de la Selección piensan que cuelgo los botines: no estoy para colgar los botines todavía, tengo para seguir trabajando en esto, pero no sé cual va a ser mi futuro”.

“Yo suelo disfrutar todo, incluso la presión y los malos momentos: puteo un poco, me ves ahí medio enojado, detesto perder pero me doy cuenta en las pausas que esa parte también la disfruto al final que en algún momento la voy a extrañar”.

“Estos son unos días relajados porque terminó un proceso que se había hecho eterno: no sé sabía si se jugaba en 2020 o 2021, la preparación y jugar un juego olímpico tiene una presión y una vorágine increíble, eso sumado a la pandemia. Ahora pareciera que estamos entrando en una etapa más parecida a la normalidad y el post juego olímpico me ha dado un tiempo libre mental. La competencia es complicada, el alto rendimiento es realmente estresante así que ahora es un momento de relax”.

“No soy mucho de hablar de mí, pero imagino o me gustaría pensar que dejo una ética de trabajo, una obsesión a pesar de que esa palabra no es muy amiga mía pero lo digo por la búsqueda de la excelencia más que del resultado en sí, ese sería un poco el legado que me gustaría dejar: que el resultado es muy lindo, pero es producto de algo, de una búsqueda, de esa excelencia, producto del rendimiento. Tener la ilusión del triunfo por encima del miedo a perder, esas cosas que creo que a nosotros nos han llevado lejos y que son un poco el motor de todo esto”.

“Esto a pesar de que yo me veo muchas veces a mí como resultadista y que veo que hago todo eso para conseguir resultados, pero me parece que hay que saber transitar ese camino. En su momento fue la búsqueda de una identidad, de cómo diría Julio Lamas nuestro traje a medida. Después, cuando lo encontramos ver como perfeccionarlo. Como mejorarlo, meterle un upgrade de vez en cuando y saber que en ese camino vas a ganar y vas a perder muchas veces y eso no te tiene que contaminar ese camino porque es lago, no tiene final, es infinito, ojalá lo podamos continuar por muchos años”.

Sobre el éxito del básquet en Argentina

“Argentina es el primer campeón del mundo profesional de básquetbol en el año 1950, eso muestra que algo de madera tenemos. Después la creación de la Liga Nacional es el gran secreto, por eso todos los días habría que prenderle una vela a León Najnudel y su banda que se les ocurrió crear una liga profesional, eso hizo que el básquet en Argentina explotara. Para mí la mayor revolución deportiva en Argentina es la creación de la Liga Nacional, ya tendría que aparecer otra.

“Luego el éxodo eso hizo que nuestros jugadores mejoraran y que empezaran a irse a Europa, de ahí a la NBA le devolvieron la salud a la Selección argentina y eso hizo que la Selección tuviera buenos desempeños. También que haya tenido cuatro entrenadores en los últimos 35 años, esa continuidad. Que de alguna manera Vecchio, Lamas, Magnano y yo de alguna manera hayamos sido cuerpo técnico. Hay varias cosas que se combinan”.

“Hay que seguir y hay que mejorar eso: ampliar la base de la pirámide, hay que buscar que más chicos jueguen básquetbol y hay que mejorar la punta de la pirámide que es la competencia profesional: hay que tener un producto más fuerte todavía, por eso hay que seguir trabajando todos los días. La Selección es al final el último eslabón que refleja todo eso”.

Pedido de una política de estado más fuerte en deporte

“El deporte como herramienta educativa y de inclusión te termina dando un deporte de alto rendimiento mayor, porque si vos tenés el deporte como un derecho y no como un privilegio vas a tener mucha más gente haciendo deporte y eso es por lo que tenemos que luchar”.

“Obviamente, lo que estamos pidiendo es una política de estado más fuerte, todos piden eso al final, pero el deporte en el mundo está demostrando ser la herramienta de educación y de inclusión más poderosa y como negocio del entretenimiento es la cuarta economía del mundo y nosotros parece que todavía lo tenemos como un pasatiempo o que todo lo que invertimos en el deporte parece que se considera gasto. Yo como hombre del deporte siempre brego porque el deporte este más metido en el sistema que lo que está actualmente”.