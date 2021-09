Un nene de 10 años llevó un arma de fuego a una escuela

Un chico de solo 10 años llevó un arma de fuego a la escuela primaria Nº 1172 "Paul Harris" de Rosario y se la mostró a un compañero, quien alertó sobre el hallazgo. Afortunadamente, nadie resultó herido.

"Dentro de lo traumático que puede ser para la comunidad educativa tener un arma en la escuela se puede decir que fue afortunadamente leve. De ningún modo hubo de parte del niño intensión de agresión o intimidación sino de la travesura. Todavía no se sabe de que manera consiguió el arma", afirmó Osvaldo Biaggiotti, delegado del Ministerio de Educación en Rosario.

En ese sentido, Biaggiotti explicó que el equipo directivo "respondió de manera impecable", y que se siguió el protocolo establecido para estos casos. "Se convocó al niño, éste reconoció de inmediato tener un arma y entregó su mochila la cual quedó en custodia de un adulto. Se llamó a la policía y a la familia".

Según relató el delegado, la familia del menor desconoce el lugar en el que el niño encontró el arma, debido a que "en la familia no poseen". Efectivos afirmaron que el arma no estaba cargada y que se trata un revólver calibre 22. "Es la primera vez que me toca un caso así desde mi rol de delegado; si fui docente durante 30 años y tuve casos de estas características".