Lisandro Cavatorta: "Me gusta ser un aventurero"

El reconocido periodista Lisandro Cavatorta se despidió de "Bótelos", su exitoso ciclo televisivo con 22 años al aire por Telefé Rosario, y asumió una nueva aventura como precandidato a concejal por el espacio Hacemos Santa Fe, que cuenta con el apoyo del gobernador Omar Perotti.

"Me gusta la palabra aventura. Hoy es más rebelde y disruptivo bancarse la que venga y meterse en política tradicional, electoral, que quejarse desde afuera. Hay muchas razones por las cuales elegí este momento; personales, otras relacionadas a la trayectoria periodística. Pero sobre todo, me cansé de quejarme, de denunciar y ahora digo 'esto se puede hacer de otra manera'. Creo que las cosas se cambian desde adentro y con política", expresó Lisandro Cavatorta en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

Según sostuvo el precandidato a concejal, "no es una garantía ser buen periodista y una cara´fachera' para ser buen político. Pero tampoco es garantía ser un buen médico, abogado y buen político. Cuando hay mucha gente que se mete en política y viene de otros ámbitos, el votante elige, mira la trayectoria. Mi modo de hacer periodismo era muy callejero, de estar en los lugares, con la gente y uno va aprendiendo".

Cavatorta sostuvo que le gustaría ser un concejal gestor. "Es un anhelo reformar la forma de representatividad de los concejales en Rosario. Elegimos concejales, no Presidente ni Papa. Entonces el edil tiene que solucionar problemas concretos de la gente", indicó.

El llamado de Perotti y Massa

El reconocido periodista, contó que en los últimos 10 años ha tenido invitaciones de distintos partidos en cada elección que hubo. "Pero este año, fue la llamada del gobernador Omar Perotti y Sergio Massa. A mi me gustó mucho lo que me dijo Omar: que siga haciendo lo que venía haciendo; 'con el perfil y la mirada periodística pero quiero que tengas más herramientas para solucionar los problemas concretos de la gente'".

"Hay que darle volumen al Concejo Municipal"

Por último Cavatorta manifestó que se considera peronista. "La justicia social, el trabajo como ordenador social, la solidaridad y la cuestión de la igualdad es central en mi vida. Y en el peronismo es su doctrina. Pongo el acento en la igualdad. Y hay que rediscutir el concepto de libertad que muchos se apropiaron", cerró.

