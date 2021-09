Quiénes son los cuatro finalistas de La Voz Argentina

Este jueves 2 de septiembre, con el voto del público, Francisco Benítez del Team Soledad y Luz Gaggi del Team Mau y Ricky resultaron vencedores y se sumaron a Nicolás Olmedo del Team Lali y Ezequiel Pedraza del team Montaner.

Los cuatro participantes competirán este domingo a las 22.00 hs. por saber quién resulta ser La Voz Argentina, por Telefe.

La Voz Argentina, el talent show musical número uno del mundo que es un éxito en las noches de Telefe, vivió una noche espectacular donde se definieron los finalistas que formarán parte de la gran noche del próximo domingo.

Leer también: Jéssica Amicucci apuntó contra La Voz Argentina y acusó a Ricky Montaner

Con la conducción de Marley y la participación los coaches: Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito, el programa presentó su segunda semifinal.

Francisco Benítez y Luz Gaggi son dos de los participantes cuyos testimonios de vida son de los que mas han calado hondo en los televidente. El joven cordobés, de 22 años de edad, es tartamudo desde su niñez, motivo que lo hizo pensar en terminar con su vida. Pero según sus propias palabras, la música fue su refugio.

Leer también: ¡Alerta spoiler! Lali Espósito deslizó quién será el ganador de La Voz

Luz Gaggi, de 19 años, se presentó en La Voz Argentina por primera vez interpretando One and only, el hit de Adele, y con tan solo entonar dos palabras se ganó la admiración del jurado y el público. Tras su performance, la joven reveló su dramático pasado. Su futuro era el de ser bailarina, pero un accidente terminó con su carrera y decidió acercarse a la música. Su padre, Edgardo, explicó en el backstager que debido al accidente, Luz sufrió un desplazamiento de la cabeza del fémur.

Ezequiel Pedraza y Nicolás Olmedo estaban en el equipo de Mau y Ricky en primera instancia. El primero, fue eliminado en Las Batallas, pero fue robado por Ricardo Montaner. El segundo, se fu en elos Playoffs, pero fue robado Lali. Ahora los cuatro deberán elegir con qué canción van a interpretar para impresionar al publico el próximo domingo, quienes tienen la decisión final.

Fuente: Exitoina