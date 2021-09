Santi Maratea quiere exclusividad con Mirtha Legrand

Santiago Maratea reveló en la red que fue invitado a uno de los ciclos de Mirtha Legrand en El Trece, que actualmente son conducidos por Juana Viale, y que como requisito para acudir pidió que sea una entrevista a solas.

A través de su historias de Instagram, Santi Maratea comentó que lo llamaron de la producción de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, Story Lab, aunque no aclaró para cual de los dos programas sería. “¿Vas a lo de Mirtha?”, le consultó un seguidor. "En esa", respondió el instagramer.

"Yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no"

Luego de comentar que si Mirtha lo quiere en su mesa él moriría de emoción, aseguró que "estamos en una pulseada", a la vez que dejó en claro el requisito que tuvo para asistir: "Yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no", lanzó, comparándose con el conductor de PPT, quien tuvo un mano a mano con Juana Viale semanas atrás.

Recordemos que en el último tiempo, Maratea se ha enfocado en distintas causas sociales, las cuales viene llevando con exitosos resultados. Esto también hace que el influencer sea tentado como invitado a distintos programas.

Fuente: Exitoina