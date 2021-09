Alex Caniggia se desubicó con Flor de la Ve

Flor de la Ve criticó muy fuerte a Alex Caniggia por su comentada salida de Polémica en el bar (América) y el mediático, súper enojado por sus contundentes declaraciones, le dedicó un repudiable tweet transfóbico.

Vos no tenés un mango y te echaron de Bendita. Flor de trava, no te llaman de ningún lado y eso te irrita. Cambiaste de nombre tres veces pero el 'Cacho' no se te quita"

"Yo me fui de polémica porque no me hace falta la guita. Vos no tenés un mango y te echaron de Bendita. Flor de trava, no te llaman de ningún lado y eso te irrita. Cambiaste de nombre tres veces pero el 'Cacho' no se te quita", le dedicó.

“Primero, quiero felicitar a Gustavo Sofovich. ¡Este aplauso desde acá! Esto es un ejemplo. Que venga gente que quiera trabajar. ¡No puedo creer que se le siga dando lugar a una persona como esta!”, había dicho luego de que Alex asegurara que su salida estaba pautada desde antes y que no lo echaron.

"Polémica en el bar es un programa que no lo necesita. Que solo se sustenta con la gente que está. ¿Y sabés cuál es la diferencia de esta persona? No tiene que llenar la heladera”, había sentenciado, muy picante.

