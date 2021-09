La crítica de los empresarios santafesinos a los "bailes en burbuja"

Uno de los pocos rubros que sigue sin poder trabajar en esta "nueva" normalidad, son los salones de eventos y fiestas. Si bien en los últimos días trascendió que la Cámara de Eventos y Afines de la Provincia de Santa Fe (Ceasf) consiguió un permiso del Gobierno Provincial para realizar una prueba piloto de una fiesta con "baile burbuja", el grupo de empresarios de salones y catering de la ciudad de Santa Fe no está de acuerdo con algunas medidas que se implementarían en este protocolo.

"El acuerdo se logró en Rosario, nosotros de Santa Fe no fuimos invitados. Estamos en contacto con la Cámara y con autoridades del gobierno, sobre todo con el Ministerio de la Producción", indicó Juan Carlos Chemes, uno de los referentes del sector de salones y fiestas de eventos en la ciudad capital.

Según se supo, la prueba piloto con "baile burbuja" se probará con un evento a desarrollarse esta semana en Rosario, que durará tres horas entre las 19 y 22. Para la ocasión se habilitará una capacidad máxima de 100 personas, las cuales deberán asistir con test rápido 72 horas antes.

Lo que se propone es que cada invitado se pare en su lugar y baile, logrando la distancia de dos metros entre mesa y mesa. Una vez concluido el evento, se esperará una semana y todos los invitados deberán volver a testearse para ver si se contagiaron o no.

"Lo que se resolvió, de hacer una prueba piloto, es con un formato realmente ridículo y de esa forma no se va a poder hacer ningún tipo de evento. Lo único que se va a lograr es seguir con esta agonía y sin ningún tipo de solución", sostuvo Chemes.

Propuesta

Los organizadores de eventos en Santa Fe se refirieron al "modo bar" que fue autorizado hace ya un tiempo, pero que no dio resultados. En este sentido, el intendente Emilio Jatón y funcionarios del área de Control del municipio recibieron este lunes a un grupo de referentes de organizadores de eventos de la ciudad. "Buscamos que nos habiliten aunque sea un par de tandas de bailes con burbujas en pista y no al lado de la mesa como lo que se hará en la prueba piloto; algo que la gente no va a aceptar", señaló Chemes.

Entre otros pedidos, el empresario remarcó la posibilidad de contar al menos con un aforo del 60 o 70% en cada salón, y que en pista haya al menos 15 o 20 personas para que bailen en dos o tres tandas.