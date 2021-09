Yanina Latorre le dedicó un fuertísimo mensaje a Maru Botana: "Las zorras buenitas son las peores"

Yanina Latorre, que cursó en la facultad con Maru Botana, volvió a apuntar muy fuerte contra la cocinera cuando le recordaron su pasado en común. Y aseguró que rememora con tristeza esa época en la que compartían su cotidianidad.

“Me arruinó la adolescencia... Fue mi compañera de la facultad...", expresó, contundente, en diálogo con Martín Bossi en un picante ida y vuelta que tuvo lugar en Polino Auténtico.

"Ella no tiene amigos y no la quiere nadie... Con ella no me sentaría ni a tomar un café" (yanina latorre)

Entonces, muy sorprendido, el humorista le remarcó que le cuesta creer que Maru pueda llevarse tan mal con alguien. "Las zorras buenitas son las peores. ¿Solo porque son cocineras y revuelven una olla ya son buenas?", le contestó la panelista de LAM (eltrece), muy picante, en Polino Auténtico.

Leer también: Maru Botana triste y varada en un castillo en Francia

Además, aclaró que no le interesa hacer las paces con la cocinera y se despidió fulminándola. "Ella no tiene amigos y no la quiere nadie... Con ella no me sentaría ni a tomar un café", sentenció, súper picante.

Fuente: Ciudad Magazine