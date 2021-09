Perotti sobre la violencia en Rosario: "Cortamos los vínculos con los delitos y no hay vuelta atrás"

El Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, afirmó este miércoles al mediodía que su gestión decidió "cortar los vínculos con los delitos" y que ello "no tiene vuelta atrás", en clara referencia a las situaciones de violencia registradas en Rosario durante las últimas horas.

"Hay una decisión tomada que es cortar los vínculos con los delitos. Situación que claramente no pasaba, que nos lleva a que haya un cambio profundo. Cambio que todavía en lo diario no tiene la dimensión que deseamos", manifestó el primer mandatario provincial.

Y agregó: "Los ciudadanos están observando y viendo cosas que no pasaban. Esta es una bola de nieve que fue creciendo, y nosotros tomamos la decisión firme de achicarla".

Asimismo, el gobernador aseveró que hoy "el número de detenidos llevó a que hoy tengamos muchas comisarías sobrepasadas en la cantidad de detenidos porque el servicio penitenciario no alcanza. La fuerte inversión tiene que ver con ampliar cada una de las dependencias y construir alcaldías donde no las había. No puede haber impunidad para quien comete un delito".

El pedido del intendente de Rosario, Pablo Javkin

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, encabezó en la mañana de este miércoles una reunión de urgencia con los concejales, a quienes convocó por la nueva ola de violencia que sacude a la ciudad.

En la reunión, el mandatario local debatió con los presidentes de bloques de todas las fuerzas políticas sobre nuevas estrategias de intervención.

“Lo que es muy llamativo es que, en una semana muy particular, se producen muchos hechos en pocas horas. Como si alguien hubiera abierto una ventana. Cuando se producen en pocas horas tantos hechos, la gran mayoría ordenados desde prisiones con personas condenadas, estamos poniendo en riesgo la racionalidad del sistema porque si la persona puede cometer delitos con la misma facilidad que estando en libertad, para que tenemos todo un sistema judicial. Esto no podemos mezclarlo con ningún debate político ni electoral”, manifestó.

