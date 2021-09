Operaron del corazón a Patricia Sosa

Patricia Sosa confirmó en Intrusos (América) que sufrió una falla cardíaca hace tres semanas mientras manejada. El episodio la llevó a realizarse una serie de estudios que derivaron en una cirugía en la Fundación Favaloro.

"Sucedió producto de un malestar cuando iba en su auto. Fue un mal funcionamiento eléctrico en el corazón", contó Rodrigo Lussich en la apertura de Intrusos, y detalló que Patricia Sosa fue operada a través de un cateterismo.

Lussich explicó que Patricia Sosa se encuentra recuperada, a dos semanas de haber sido intervenida en la Fundación Favaloro.

Qué dijo Patricia Sosa

En un audio enviado a Intrusos, Patricia Sosa contó: "Tuve como dos episodios. Uno feo mientras estaba manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me maree mucho, mucho, mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro, llamé al cardiólogo".

"Me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser, los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas", explicó la cantante, compositora y actriz, de 65 años de edad.

"Cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez y pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular, en la parte eléctrica. No entiendo mucho", dijo Patricia. Y agregó: "Me dieron un antiarrítmico pero la solución era la operación. Y bueno, yo podía estar y operarme en marzo, abril, que se yo. Es con cateterismo, pero no, decidí hacerlo ahora. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé".

Fuente: Exitoina