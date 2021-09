Licitaron la construcción de un nuevo jardín de infantes de Fray Luis Beltrán

Este miércoles fue formalmente realizada la licitación pública para la construcción de un nuevo jardín de infantes en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Fue en un acto celebrado en el Salón del Bicentenario, con la presencia del intendente local Mariano Cominelli, y la ministra de Infraestructura y Obras Públicas, Silvina Frana.

Este nuevo establecimiento educativo estará ubicado en calle Facundo Quiroga al 500. La obra estará lista tras un plazo de construcción de siete meses. Será una inversión provincial de $107.987.058.

Leer también: Vera y Reconquista serán beneficiadas con jardines pospandemia

“La última construcción escolar en nuestra ciudad data de muchísimos años, casi 20 años. Nuestra población, con un crecimiento vegetativo, creció muchísimo. Seguimos haciendo, dando y tratando de dar respuesta a una mayor demanda con los mismos recursos edilicios. Esto no se puede sostener más. Me llena de alegría tener esta posibilidad porque también me da la esperanza y la expectativa, de que con el gobernador y todo su equipo de trabajo, podamos resolver problemáticas de muchísimos años. Como el edificio del terciario N°22, la terminación de la obra de la Escuela N°1014, y el edificio de la técnica N°410. Es válido remarcar la tarea del gobernador en dos años durísimos, que haya dado este impulso en materia de educación. Que nos haya elegido entre un montón de demandas insatisfechas”, dijo el intendente Cominelli.

“Yo tuve una etapa donde para mí, llegar a un ministerio en la provincia era una cosa casi imposible. Hoy, desde esas puertas nos llaman, nos impulsan. Es la misma provincia la que cuando te aprobó un proyecto de recursos compartidos te está golpeando la puerta para que presentes un nuevo proyecto. Que te lo aprueba inclusive. Esto, en el contexto de dos años durísimos e inéditos”, agregó.

Por el lado de la ministra Frana, quien estuvo acompañada por la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia, y el secretario de Educación, Victor Debloc, señaló que “Acá hay ejes de gestión y políticas de estado definidas. Tienen que ver con una política de arraigo, de generar las condiciones para que la gente pueda vivir dignamente allí donde nació, si es que así lo decide. Obviamente, planteamos un conjunto de obras pero la educación es uno de sus faros”.

Leer también: Horror en Fray Luis Beltrán: murió bebé de un año y medio ahogado en un balde

“La educación es lo que iguala, da posibilidades a todos y todas, esta es una de las muestras de que es una política de estado. Otra política es el respaldo a las localidades de la provincia. Si usted recorre las 365 localidades en todas hay alguno o varias obras. Algunas del ministerio que formo parte, otro con el plan incluir, otras con infraestructura en educación… porque también es una política de estado fortalecer a las localidades que es donde está más cerca la gente”, sostuvo.

Eficiencia constructiva

El nuevo jardín formará parte de un programa de construcción de 11 jardines que tendrán características pensadas desde la post pandemia, según manifestó la secretaria Battaglia

Esos ejes estarán manifestados en la “eficiencia constructiva”, e incluirá características que tienen que ver con nuevos modelos de construcción de estos edificios educativos.

Todas las aulas tendrán ventilación cruzada y equipos de renovación de aire. “Creemos que los chicos tienen que estar en ambientes seguros, por eso todo el sector áulico tiene ventilación cruzada y un sistema mecánico de inyección de aire limpio, para que cuando el nivel de oxigeno sea bajo el aire se renueva”, explicó Battaglia.

Leer también: La provincia construirá jardines de Infantes pospandemia

También las aulas contarán con un sistema de recolección de aguas de lluvia, para que sea distribuida en el uso no solo del riego del amplio espacio verde con el que contará, si no que sirva también para el uso de los sanitarios de los baños, por ejemplo.

Inclusive, este edificio contará con tecnología de iluminación LED, paneles fotovoltáicos que producirán más energía de la que consume el jardín, espacios de huerta y pisos con losa radiante.