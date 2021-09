Tite: "Las leyes están para respetarse"

El entrenador del seleccionado de Brasil, Tite, sostuvo que "las leyes están para respetarse", en referencia al escándalo suscitado en el malogrado encuentro con Argentina del pasado domingo, que fue suspendido a los 4 minutos del primer tiempo ante la intervención de la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) para interrumpir en el estadio Arena Corinthians, de San Pablo, por la sexta fecha de Eliminatorias Sudamericanas, por cuatro jugadores visitantes no cumplieron con el proceso de cuarentena en el país.

Los futbolistas en cuestión eran Giovani Lo Celso y Cristian Romero (Tottenham Hotspur) y Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa), quienes según las leyes locales debían realizar 10 días de aislamiento por la pandemia de coronavirus al haber estado dentro de la misma cantidad de días en el Reino Unido.

"Las manifestaciones de Anvisa y del Ministerio de Salud de Brasil son totalmente correctas, porque se refieren a las leyes, y hay que respetarlas. Y el fútbol no está por encima de ellas, y acá estamos lidiando con vidas", manifestó Tite antes del partido de mañana a las 21.30 como local ante Perú, cerrando la décima fecha de las Eliminatorias.

"Realmente no poseo los conocimientos suficientes como para saber qué se hizo y en qué momento. Por eso no puedo ni debo juzgar, pero eludir las leyes no. Un poco de respeto por una entidad, por un país, un pueblo y un equipo", pidió el entrenador brasileño de 60 años.

El Ministerio de Salud brasileño había verificado que 51 minutos antes del comienzo del encuentro la delegación argentina recibió un mail en el que le negaban su participación a los cuatro futbolistas argentinos mencionados, pero salvo el marplatense Buendía, los otros tres habían comenzado jugando el partido.

"La decisión más justa será siempre la que respeta la ley, porque el deporte puede ser importante, pero en la escala de valores de una sociedad lógicamente la salud está por encima", concluyó Tite.