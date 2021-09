Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerraron la campaña nacional del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández pidió a quienes votaron al Frente de Todos y a quienes no lo hicieron, que a la vuelta de la normalidad después de la pandemia "estemos juntos para terminar con tanta desigualdad", mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó que "estamos construyendo un país diferente para todos y todas", en el acto de cierre de la campaña electoral nacional de ese espacio político.

"Ante tanto dolor, ante la oportunidad de empezar de cero, les pido que el día 100, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, estemos juntos para terminar con tanta desigualdad, decadencia y dolor que tanto nos dejó la pandemia y para que no haya sido en vano", dijo el Presidente en el acto realizado en el parque Tecnópolis, ubicado en el partido de Vicente López.

El día 100 al que aludió el Presidente refiere al poco tiempo que tuvo para gobernar en condiciones de normalidad antes de la pandemia, de acuerdo con un artículo de su autoría publicado en el sitio Infobae.

"Desde el 10 de diciembre de 2019 solo vivimos 99 días en un clima de normalidad sin tener en riesgo nuestras vidas. El día 100 de normalidad está llegando y a partir de entonces solo seremos nosotros lo únicos artífices de nuestro destino", dijo Fernández en ese artículo.

La vicepresidenta, por su parte, aseguró que la "vocación política es la de la trascendencia" y afirmó que desde el Gobierno nacional se está "construyendo un país diferente no sólo para nosotros, sino para todos y todas", al abrir el acto ante los máximos dirigentes del espacio y precandidatos del oficialismo para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo.

En otro tramo de su discurso, Fernández manifestó que la Argentina llevó adelante "un proceso de vacunación impresionante" contra el coronavirus, destacó que más del 80 por ciento de las personas mayores de 18 han recibido al menos una dosis y sostuvo que el Gobierno fue "a buscar vacunas a todos lados".

El Presidente también hizo hincapié en que "el trabajo no es un costo", sino que "es inversión social", debido a que es lo que "más dignifica al ser humano" y "aporta" al funcionamiento de la economía en otro plano. "A nosotros nada nos importa más que el trabajo. El trabajo no cuesta, se asocia al capital y no es un costo, es una inversión social", agregó en ese sentido.

Por eso, advirtió a los argentinos y argentinas que pronto Juntos por el Cambio "irá al Congreso a pedir bajar las indemnizaciones y precarizar a los que trabajan, tal como lo hicieron una vez" y como bregó por ello recientemente en una entrevista con un canal de noticias el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En otro momento de su discurso, Fernández afirmó que "con este Gobierno ya no tenemos más espías al servicio de los jueces, ya no tenemos más espías espiando a los argentinos, ni tenemos más funcionarios en los despachos de los jueces".

"Este país donde la justicia se mueve con independencia, donde los espías ya no nos espían, y donde todos dicen lo que quieren, ese país se parece más a esa República de la que tanto hablan", señaló.

En otra referencia a la gestión de Macri, afirmó que "no es lo mismo un gobierno que cree en la salud pública", que uno que cree lo contrario, ni tampoco "los que creen que la educación pública es un derecho de los ciudadanos, que los que creen que es una desgracia en la que se cae, o los que piensan que las universidades no están hechas para hijos de trabajadores".

La vicepresidenta, por su parte, afirmó que el país necesita "mucha responsabilidad institucional de quienes gobiernan, de la oposición, de los medios de comunicación, de los sindicatos, de los empresarios y de todos los que tienen que dar cuenta de sus actos".

Asimismo, ratificó que en las próximas elecciones legislativas se votan "dos modelos de país", uno que lo representa el actual gobierno de Alberto Fernández, y el otro que "devolvió" una nación "con uno de los salarios en dólares más bajos" de la región.

"Estamos construyendo un país diferente para todos y todas", advirtió Fernández de Kirchner y sostuvo que se está "construyendo un país diferente no sólo para nosotros, sino para todos y todas".

En otra parte de su discurso, la vicepresidenta rechazó de plano el argumento del expresidente Macri, según el cual el peronismo obstaculizó su gestión, y aseguró que el Parlamento le aprobó la mayor parte de las leyes que propuso. "A Macri le votaron todo", dijo Fernández de Kirchner y remarcó que el peronista Miguel Pichetto, ahora alineado en Cambiemos, "le votó hasta el café con leche".