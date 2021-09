Luis "Pulga" Rodríguez: "Las relaciones con Colón quedaron bien"

Uno de los pases más importantes en el último mercado del fútbol argentino fue el de Luis Miguel Rodríguez a Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero de 36 años venía de salir campeón con Colón de la Copa de la Liga pero tras finalizar su contrato, no siguió en el Sabalero.

En un mano a mano con TNT Fútbol (lunes a viernes de 20 a 21 horas por TNT Sports), el Pulga explicó su salida del club santafesino. "Yo estuve siempre a disposición de Colón de Santa Fe, Gimnasia hacía dos meses y medio que había iniciado las negociaciones para cuando quedara libre, no sabía que iba a salir campeón ni mucho menos. Después de salir campeón me fui a Tucumán y volví a entrenar a la par de los compañeros, siempre estuve a disposición de los dirigentes y cuerpo técnico, querían que me quede, pero no siempre las situaciones se manejan de la mejor manera", dijo.

Y añadió: "Después querían hablar directo conmigo y no con mis representantes. No se le dio la importancia que uno por ahí esperaba, en el fútbol son cosas que pasan en cada mercado de pases, uno agradece a Gimnasia por el esfuerzo que hizo para que yo esté acá, teníamos dada la palabra, había otros clubes pero bueno, a veces se toma la decisión y yo no quería dejar pasar ni 15 o 20 días de culminado mi contrato y quería entrenar con mis nuevos compañeros con el club que iba a jugar".

Por último, el goleador del campeonato pasado junto a Rafael Santos Borré, sostuvo: "Las negociaciones no llegaron a buen puerto con Colón, pero las relaciones quedaron bien. El fin de semana pasado estuve en Santa Fe a una inauguración de una clínica y estuve con el presidente y vicepresidente del club, la mejor de las relaciones, hablando bien como personas grandes".