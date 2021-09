Vecinos cortaron ambas manos de la costanera frente al Ministerio de Desarrollo Social

Un grupo de vecinos se manifestó frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo a pedidos vinculados con la economía social. Los manifestantes cortaron ambas manos de la Avenida Almirante Brown, en plena costanera santafesina.

Con quemas de cubiertas, se interrumpió el paso en la intersección con calle Espora, medida que, inició alrededor de las 9 de la mañana y, admitieron, se prolongaría por tiempo indeterminado.

Los reclamos volvieron a repetirse ante la falta de respuestas por parte de la cartera social, en lo referente a la entrega de módulos alimentarios y de la Tarjeta Única de Ciudadanía, a subsidios para los trabajadores pesqueros y la asistencia para comedores barriales.

Gustavo Oroño, referente social, contó al móvil de Cadena OH! que, a pesar de las reuniones, aún no se han obtenido soluciones concretas. “Hay muchos chicos que están pasando una verdadera miseria. No hay trabajo y uno tiene que estar pidiendo subsidios, más, en un año y medio de pandemia donde se paralizó todo”, narró.

Si bien no detalló el lapso en que se prolongaría la medida, Oroño sostuvo que conservan la expectativa de ser recibidos por las autoridades. De no obtener respuestas, anunciaron que volverán a manifestarse.

Escuchar también la nota completa: