Mario Vargas Llosa reveló que fue víctima de abuso sexual

El escritor peruano Mario Vargas Llosa reveló que sufrió abuso sexual por parte de un religioso del colegio La Salle de la ciudad de Lima, donde el premio Nobel estudió durante varios años.

El autor dio a conocer estos hechos durante una entrevista virtual con Epicentro TV durante la Feria Virtual del Libro de Cajamarca (Perú), donde dijo que el hecho aberrante sucedió cuando tenía 12 años, en un momento en que el colegio estaba vacío, y fue protagonizado por el hermano Leoncio.

"Me llevó al quinto piso, donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era donde tenían los hermanos sus cuartos. Este hermano, que estaba como muy nervioso, colorado (era muy mayor ya...), sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban 'Vea' que eran de desnudos, de bailarinas. A mí me dejó completamente desconcertado", dijo en el video el escritor.

Leer también: Se realizó otra movilización pidiendo justicia por el abuso en el Colegio San José

"Mientras las ojeaba, me di cuenta de que este hermano estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y gritar. Entonces el hermano Leoncio se asustó mucho, abrió la puerta, me dejó salir y me dijo: 'Cálmate'", relató en la entrevista, que tuvo lugar el lunes último.

Los hechos fueron relatados en su libro "El pez en el agua", a partir de los cuales se inició una breve causa judicial, según el diario ABC. "Yo cuento esto porque, curiosamente, a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes, me fui desinteresando de la religión", señaló el Nobel de Literatura.

Fuente: Ambito