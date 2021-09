Los detalles antes de ir a votar en una elección donde convivirán dos sistemas

Como consecuencia de la crisis sanitaria, las elecciones primarias que se celebrarán mañana, tendrán un marco atípico, con nuevos protocolos y algunos requisitos a tener en cuenta.

Además del obligatorio uso de barbijo y alcohol en gel, el distanciamiento social de dos metros y la sanitización continua de superficies, picaportes, cuartos oscuros, pisos y baños en los lugares de votación, será una constante.

El horario de los comicios continuará siendo de 8 a 18 horas, aunque habrá una franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo, de 10:30 a 12:30. El resto de las personas no tienen prohibido ir, pero deben saber que en ese horario la prioridad es para ese grupo en particular. Quien tenga un factor de riesgo deberá acreditarlo con un comprobante.

En estas elecciones, el votante hará la fila de su mesa fuera del colegio, si es que la capacidad dentro del establecimiento no permite respetar las distancias. “Un facilitador sanitario estará a cargo de esa organización y de que se cumplan los protocolos de salud, que entre otras cuestiones recomiendan no ir acompañado a votar, salvo en casos justificada necesidad”, explicó el Secretario Electoral de Santa Fe, Pablo Ayala, al aire de Cadena OH!.

En la mesa, las nuevas medidas establecen que el votante no le dará su documento de identidad al presidente, sino que lo apoyará para que lo pueda ver y así evitar que ambos compartan elementos. El presidente de mesa le podrá pedir que se quite momentáneamente el barbijo para constatar su identidad si tiene alguna duda con el documento. La idea del protocolo es que la autoridad tampoco toque el sobre, sino que el votante lo tome directamente de una pila.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, el elector deberá sanitizarse las manos con el kit higiénico que habrá en cada mesa. “El protocolo también sugiere que cada votante lleve su bolígrafo para firmar el padrón después de votar. Si no llevan, la autoridad les dará una lapicera que deberá estar sanitizada”, detalló Ayala.

El horario de votación finaliza a las 18. Pero suele ocurrir que pasado ese horario todavía haya gente para votar dentro de los colegios. En esos casos, se cierran las puertas y los que están adentro pueden votar. Como estas elecciones la fila se hace en la calle a las 18 horas se les dará a esas personas un número. Quien llegue después de las 18 y no tenga número no podrá emitir el sufragio.

Con respecto a la polémica sobre el cierre de sobres, Ayala aclaró que "es absolutamente falso" que se declaren nulos los votos cuyos sobres se cierren con saliva, pero recomendó que se introduzca la solapa hacia adentro antes de ingresarlo a la urna.

Debido a que en la provincia conviven dos sistemas de votación, la boleta sábana para las elecciones nacionales y la boleta única para Santa Fe, el elector pasará del cuarto oscuro al “box de votación”. En esta segunda instancia, con un bolígrafo se deberá elegir la opción de preferencia. Luego, se deberá doblar la boleta por los pliegues que presenta la hoja. Finalmente, el ciudadano deberá depositar la boleta única en la urna provincial. Posteriormente, procederá a higienizarse las manos y luego firmar la planilla. El proceso se termina con la devolución del DNI y la constancia del voto.

